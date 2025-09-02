Sabato pomeriggio, a Sassuolo nella saletta Auser, festa di ritorno a scuola

Festeggiamo insieme il ritorno a scuola! L’appuntamento è per sabato 6 settembre, alle 15:30 presso la saletta AUSER di via Respighi 69 a Sassuolo. Ingresso gratuito e divertimento garantito per tutti. Sarà presente Mago Blu con i suoi giochi e le sue magie. Alla fine della festa omaggio per tutti i bambini e le bambine presenti di un kit di materiale per la scuola.
