Nuovo servizio di Unioncamere Emilia-Romagna per le PMI che si impegnano per un futuro sostenibile

Un servizio gratuito per le piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna che vogliono redigere il Report di sostenibilità e dimostrare così il proprio impegno verso un futuro più sostenibile ed ottenere un riconoscimento ufficiale.

Lo mettono a disposizione Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Dintec, il Consorzio per l’innovazione tecnologica delle Camere di commercio.

L’obiettivo è accompagnare le aziende della regione nel quantificare e comunicare il proprio contributo in termini di sostenibilità sociale, ambientale e di governance. Ed aiutarle gratuitamente a trasformare questo impegno in un vero e proprio vantaggio competitivo con la redazione del Report di Sostenibilità semplificato e asseverato SMART.

Verranno selezionate venti aziende in base all’ordine cronologico delle domande che devono essere presentate entro il 9 settembre.

Le imprese selezionate potranno seguire un percorso guidato che le porterà rapidamente ad individuare i dati da raccogliere e a elaborare automaticamente il Report di sostenibilità semplificato. Gli esperti di Dintec valideranno poi il Report assegnandogli un punteggio. Il percorso si concluderà con la personalizzazione del Report di sostenibilità con il logo aziendale e la divulgazione nei canali di comunicazione aziendali e nella piattaforma nazionale dedicata.

Tutte le informazioni sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna: www.ucer.camcom.it

















