Modena, alla guida di uno scooter rubato finisce contro la recinzione di una casa: denunciato

La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno segnalato in stato di libertà un 33enne ghanese, irregolare sul territorio nazionale, per le ipotesi di reato di ricettazione e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Italiano.

Lo straniero, che stava percorrendo l’incrocio tra Via Francia e Strada Attiraglio alla guida di un motoveicolo, probabilmente dopo aver incrociato la pattuglia che stava perlustrando l’area, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad impattare contro la recinzione di una casa. Dopo il sinistro abbandonava il mezzo e si allontanava a piedi, venendo intercettato poco distante dai militari: sul corpo presentava ancora le ferite dovute all’impatto.

All’esito dell’identificazione, veniva sottoposto a perquisizione, che consentiva di rinvenire una dose di eroina e un paio di forbici ospedaliere. Lo scooter è risultato essere oggetto di furto, consumato qualche giorno prima a Modena. Il mezzo è stato restituito all’avente diritto. Oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, il 33enne è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.