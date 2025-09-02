L’impatto dei dazi sull’economia reggiana al centro di un incontro in Municipio

Il nuovo sistema di dazi tra Unione Europea e Stati Uniti rischia di produrre pesanti ricadute sul sistema economico delle aree dove l’export è maggiormente trainante, come il territorio di Reggio Emilia e l’intera Emilia-Romagna. Davanti all’incertezza sull’effettiva applicazione dei dazi e alla preoccupazione per le conseguenze sull’economia, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha promosso un incontro di lavoro a cui hanno partecipato le diverse associazioni imprenditoriali, i sindacati confederali, la Camera di Commercio, insieme a amministratori della Provincia e della Regione per un confronto finalizzato a individuare azioni pubbliche e private da mettere in campo a sostegno dell’economia locale.

L’iniziativa, promossa insieme alla Regione Emilia Romagna, si è svolta nella sala Rossa del Municipio di piazza Prampolini nella mattinata di martedì 2 settembre e ha visto partecipare il Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e green economy Vincenzo Colla.

Presupposto condiviso tra tutti i soggetti intervenuti è la necessità uno scambio continuo di informazione e di agire uniti. Una priorità sottolineata dall’assessore Colla e dal sindaco Massari.

Nell’annunciare il senso dell’incontro ai presenti, il Sindaco ha voluto rimarcare quanto persista “ancora molta incertezza sull’effettiva applicazione dei dazi” e quanto “la mediazione USA-UE sia stata insoddisfacente”. “I dazi aggravano il rischio di recessione o comunque di stagnazione economica – ha detto – e l’economia di Reggio fortemente aperta è molto più esposta all’impatto; penso in particolare ai settori della meccanica e dell’agroalimentare, ma non solo”.

“Si tratta – ha aggiunto Massari – di misure che avranno effetti evidenti sulle imprese e sui lavoratori dei comparti più esposti. Nell’ottica di anticiparli, crediamo che tutte le forze istituzionali, politiche, sociali ed economiche dovranno sostenere le azioni necessarie ed è indispensabile agire uniti, parlarsi e capirsi. Ecco perché promuovere momenti di condivisione come questo”.

Hanno poi preso la parola rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale reggiano che hanno apprezzato l’invito del Sindaco ed hanno evidenziato come i settori più esposti sono la meccanica e l’agroalimentare (il vino in particolare); accanto infatti all’elevata quota di export diretto delle imprese va considerata una quota significativa di export indiretto da parte di medie e piccole imprese di componentistica.

Gli interventi hanno fotografato una situazione di profonda incertezza nella quale si stimano, su base provinciale, possibili perdite di fatturato che nel caso peggiore potrebbero raggiungere 250 milioni di euro e nel quale, come hanno sottolineato i sindacati, potrebbero essere a rischio posti di lavoro, con la cassa integrazione già in aumento del 15% rispetto al 2024.

Ha concluso il Vicepresidente Colla, che ha rimarcato come “i dazi mettono in discussione la democrazia liberale” e come “l’Europa debba recuperare la sovranità tecnologica, che diventa anche una chiara scelta politica ed economica”.

“Il PNRR sta finendo – ha dichiarato Colla – e poco è stato utilizzato dal nostro Paese per promuovere politiche industriali. Occorre un cambio di passo in questo senso: l’Europa e i governi nazionali devono riportare al centro del dibattito gli investimenti che ci consentano di creare valore aggiunto”.

Colla ha poi tracciato una strada su cui anche la Regione si muoverà nei prossimi mesi: “L’economia regionale regge meglio di altre aree, gli indicatori per il prossimo anno sono positivi, ma ancora non sappiamo quale sarà l’impatto effettivo dei dazi sull’export diretto e indiretto. E’ fondamentale confermare gli occupati di oggi e attrarre giovani con elevate competenze; troppi giovani lasciano il nostro Paese ed anche le nostre città per cercare condizioni migliori altrove: è urgente uno sforzo congiunto per trattenerli, un nuovo patto tra associazioni datoriali, sindacati e istituzioni. Noi dobbiamo agire sulla casa e sui servizi, le imprese sulle condizioni di lavoro per i nuovi assunti; con le Università della regione ci vogliono alleanze virtuose per favorire la permanenza dei laureati e dei dottorandi nel nostro tessuto sociale e produttivo”.

L’incontro si è concluso con l’impegno del Sindaco Massari a mantenere attivo questo tavolo programmando il prossimo incontro con tutti gli interlocutori entro fine dell’anno.