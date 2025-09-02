Il Settembre formiginese si inaugura ballando con il ritorno del Picchio Rosso e la serata Tremenda

Partirà all’insegna della musica la 54esima edizione del Settembre formiginese.

Sabato 6 settembre torna l’attesissimo Remember Picchio Rosso, omaggio alla storica discoteca nata a Formigine nel 1976 e diventata simbolo nazionale del divertimento. Dalle 21 piazza Calcagnini si trasformerà in una grande pista da ballo per rivivere, attraverso le sonorità degli anni ’70, ’80 e ’90, l’energia di un’epoca indimenticabile. A condurre la serata sarà Filippo Verni con la musica dei dj Luca Zanarini, Stefano Facchini, Simona Gee e Diego Ferrari. Ospiti speciali saranno Lee Marrow, figura chiave della musica dance elettronica italiana, e i Vivaverba.

La festa continuerà domenica 7 settembre, sempre in piazza Calcagnini. Alle 20 si apre con il Fashion show a cura di Missione Moda, seguito alle 21.15 dal ritmo reggaeton di Lupita. Alle 21.45 arriva il momento clou con Tremenda, format nato nel 2008 e oggi protagonista di tour in tutta Italia. Una proposta musicale che mescola grandi successi reggaeton, hip hop, dance e house, dagli ultimi decenni fino alle hit più attuali, per un intrattenimento pensato per ogni pubblico. Lo spettacolo prevede dj e vocalist in consolle, performer dal vivo, ballerini professionisti, costumi e scenografie originali, mascotte e visual 3D.

Gli eventi saranno a ingresso libero.

Afferma l’Assessore agli eventi Corrado Bizzini: “Il Settembre formiginese parte in musica. Da un lato l’immancabile Remember Picchio Rosso, omaggio a un luogo che ha segnato la storia della nostra città, dall’altro l’arrivo di Tremenda, un format noto e apprezzato che farà tappa a Formigine. E questo è solo l’inizio: vi aspettiamo in centro storico e non solo per vivere insieme tutte le emozioni che ci riserva questa 54esima edizione!”.