martedì, 2 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCastelvetroDurante le ferie i volontari civici di Castelvetro sistemano undici aule della...





Durante le ferie i volontari civici di Castelvetro sistemano undici aule della scuola media Anna Frank

CastelvetroScuolaVignola
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I volontari civici di Castelvetro e delle sue frazioni si sono resi protagonisti, lo scorso mese di agosto, della sistemazione e della tinteggiatura di undici aule su quindici della scuola media Anna Frank del Capoluogo.

Semplici cittadini, fra cui diversi genitori, che hanno messo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie ferie a beneficio della comunità e della scuola in particolare. Con il supporto degli operai del Comune, i volontari hanno scrostato, stuccato, rasato e infine tinteggiato le pareti di quasi tutte le aule della scuola media, bisognose da tempo di un intervento di sistemazione.

Oltre al lavoro, un altro bel risultato conseguito dai volontari castelvetresi è stato quello di concludere il tutto in tempo utile per l’imminente riapertura dell’anno scolastico.

A seguire l’attività Barbara Paltrinieri, assessore alla scuola e al volontariato del Comune di Castelvetro, che ha detto: «È importante sottolineare la disponibilità dei nostri volontari, grazie al loro impegno possiamo restituire alla comunità, alla scuola, agli alunni e agli insegnanti aule ristrutturate e ritinteggiate. E anche la cura degli ambienti è uno degli elementi utili a supportare e stimolare il percorso educativo dei nostri ragazzi».

L’attività dei volontari civici di Castelvetro è stata favorita e rilanciata dall’Amministrazione comunale con l’approvazione, qualche mese fa, del nuovo Regolamento. Oltre all’intervento nella scuola Frank, negli ultimi mesi i volontari sono stati artefici di diverse attività per la collettività, fra cui, a Solignano, il ripristino delle panchine in piazza della Repubblica, la pittura e la pulizia dei muri esterni del Centro civico e, nel Capoluogo, la pulizia e la piantumazione di fiori nelle fioriere in vari angoli del paese.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.