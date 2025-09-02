Dalla Regione un contributo per gli studi di fattibilità degli hub urbani di Castelnuovo e Montale

C’è anche il Comune di Castelnuovo Rangone tra i beneficiari del contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna per la progettazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di hub urbani e di prossimità. Il Comune si è infatti aggiudicato un finanziamento di 33mila euro di fondi regionali, per lo studio di fattibilità di due hub urbani, uno per il centro di Castelnuovo e uno per quello di Montale, in un’ottica di sviluppo dell’economia urbana e riqualificazione della rete commerciale e dei servizi.

Ripensare i centri storici come aree più attrattive per i cittadini e strategiche per le attività commerciali e i pubblici servizi: questo è l’obiettivo che sta alla base dell’investimento negli hub urbani. Un modo per rispondere alle criticità che i piccoli centri si trovano ad affrontare e per generare nuove opportunità economiche attraverso un approccio integrato e partecipativo, che presuppone la collaborazione tra settore pubblico e privato e il coinvolgimento di associazioni di categoria e operatori economici.