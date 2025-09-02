Come scaricare le ricevute di pagamento per prestazioni sanitarie dal sito www.ausl.re.it

L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ha recentemente attivato un servizio on line che permette di scaricare le ricevute di pagamento per prestazioni sanitarie direttamente sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE.
Il servizio permette infatti di recuperare attraverso l’FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) l’avviso di pagamento necessario per la regolarizzazione delle pendenze e il documento fiscale (ricevuta o fattura) dei pagamenti effettuati.
Il servizio è attivo 24 ore su 24
Come funziona il servizio?
Dal sito www.ausl.re.it bisogna cliccare la voce “prenotazioni, referti, avvisi, pagamenti e ricevute”; una volta lì cliccare su “avvisi ricevute e pagamenti” accedendo alla propria pagina personale tramite SPID.
La pagina riporta tutte le prestazioni effettuate a partire dal 2020. Per scaricare la ricevuta di pagamento occorrerà selezionare quella di cui si vuole ottenere la ricevuta cliccando sul simbolo con la freccia e la scritta FSE. In questo modo la ricevuta potrà essere scaricata direttamente dal proprio FSE.
Dove pagare?
Se ha un avviso di pagamento pagoPA, può pagare:
- ONLINE (con carte di credito o conto corrente):
- sul portale PagoPA;
- sul sito della tua banca (cerca la sezione contrassegnata dai loghi pagoPA o CBILL);
- tramite l’app IO (richiede accesso tramite credenziali SPID).
- DI PERSONA (in contanti o con bancomat e carte di credito):
- alle filiali bancarie e gli sportelli ATM abilitati (è necessario avere l’avviso di pagamento con codice IUV);
- nelle tabaccherie e le ricevitorie, punti SISAL e Lottomatica (è necessario avere l’avviso di pagamento con codice IUV).
Per un elenco aggiornato dei punti di pagamento abilitati consulta la pagina dedicata su sito di pagoPA.
Le modalità di attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico sono riportate sul sito www.ausl.re.it alla voce “come fare per”.