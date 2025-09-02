martedì, 2 Settembre 2025
AUSL IRCCS Reggio Emilia: attenzione agli sms truffa

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che da alcuni giorni stanno arrivando numerose segnalazioni da parte di cittadini riguardanti messaggi truffa col seguente testo: “Si prega di contattare i nostri uffici ASl (elle minuscola) al seguente numero 8958950022 per comunicazioni che La riguardano“.
In realtà si tratta di un tentativo fraudolento che induce i cittadini a chiamare il numero “verde”, con conseguente perdita di denaro.
Questi messaggi sono falsi e non provengono dall’Azienda Usl.
Si invita a non rispondere e a non richiamare il numero indicato, non cliccare su eventuali link e a non fornire dati personali.

 

















Redazione 1

