AUSL IRCCS Reggio Emilia: attenzione agli sms truffa

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che da alcuni giorni stanno arrivando numerose segnalazioni da parte di cittadini riguardanti messaggi truffa col seguente testo: “Si prega di contattare i nostri uffici ASl (elle minuscola) al seguente numero 8958950022 per comunicazioni che La riguardano“.

In realtà si tratta di un tentativo fraudolento che induce i cittadini a chiamare il numero “verde”, con conseguente perdita di denaro.

Questi messaggi sono falsi e non provengono dall’Azienda Usl.

Si invita a non rispondere e a non richiamare il numero indicato, non cliccare su eventuali link e a non fornire dati personali.