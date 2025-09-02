A Cavriago il pedibus cerca volontari

Dopo il successo della sperimentazione svolta tra maggio e giugno il Ge.Co. (Genitori in Comitato) e il Comune di Cavriago lanciano una call for action per individuare volontari/e interessati a fare crescere e consolidare l’iniziativa.

La prima data sarà il 24 settembre per poi proseguire per tutti i mercoledì di ottobre, i percorsi sono due, dal parcheggio Govi alla scuola Rodari e dal parcheggio del Palazzetto dello sport alla scuola De Amicis.

“E’ un progetto che si basa sul volontariato che nello scorso anno scolastico ha generato molto entusiasmo ed interesse” Commenta l’assessore all’ambiente Luca Brami “Una iniziativa con grandi potenzialità, che riduce il traffico e l’inquinamento e rappresenta anche un’importante occasione educativa: i più piccoli imparano l’importanza di muoversi in maniera sana e rispettosa dell’ambiente, rafforzando al tempo stesso i legami con i compagni e con la comunità.”

Per informazioni o iscrizioni è necessario contattare il Comitato Genitori geco.cavriago@gmail.com social oppure l’ufficio scuola del Comune di Cavriago istruzione@comune.cavriago.re.it tel 0522-373457.