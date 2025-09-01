Tre arresti della Polizia di Stato per furto in 24 ore a Modena

Nell’ambito di una intensificata attività di controllo del territorio, disposta dal Questore di Modena, Lucio Pennella, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 35 anni, già noto alle Forze dell’Ordine e irregolare sul territorio nazionale, per il reato di tentato furto aggravato.

Intorno alle ore 4.45, la Squadra Volante è intervenuta in zona Crocetta in quanto un residente aveva segnalato rumori sospetti provenire dalla strada.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso il 35enne che, dopo essere uscito da un ristorante attraverso un foro praticato sul vetro della porta d’ingresso, si era dato a precipitosa fuga per le vie limitrofe, scavalcando diverse recinzioni di confine tra le abitazioni. Inseguito, è stato raggiunto e bloccato dagli operatori all’interno di un’area cortiliva.

Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno constatato la presenza di alcuni grossi sassi nei pressi del ristorante, usati verosimilmente per frantumare la vetrina; all’interno del locale il registratore di cassa era stato rovistato e accanto alla porta d’ingresso vi era un recipiente contenente diverse monete.

Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

Questa notte, sempre la Squadra Volante, ha tratto in arresto due cittadini italiani di 41 e 38 anni per il reato di furto aggravato in concorso.

Intorno alle 2.00, la Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Emilia Centro ha notato due uomini dall’atteggiamento sospetto, che usciti da un condominio, alla vista della Polizia, si sono dati a precipitosa fuga in bicicletta.

Gli agenti, nonostante i due avessero preso strade opposte per cercare di seminarli, sono riusciti a raggiungerli e a bloccarli.

Da un sopralluogo all’interno del condominio, gli operatori hanno constatato la manomissione della porta di un magazzino ubicato al piano terra, adibito a deposito merci di una attività commerciale.

Nella disponibilità di uno dei due indagati sono stati rinvenuti svariati prodotti alimentari del valore complessivo di oltre 500 euro, sottratti verosimilmente dal magazzino mentre l’altro uomo fungeva da palo, oltre a due cacciaviti, una tronchese e un paio di forbici, motivo per il quale è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti degli indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.