Tram Linea Verde, due nuovi cantieri in via di Corticella, avanzano i lavori in via dei Mille

A settembre diverse le novità che interessano la viabilità della Linea Verde. Partendo dal centro storico, nei primi giorni del mese è atteso il cambio di fase in via dei Mille; il cantiere si sposterà sul lato opposto della carreggiata dove si procederà, come sempre, prima con gli interventi sui sottoservizi e poi con la posa dei binari. Unica eccezione sarà la porzione limitrofa a via Indipendenza, dove i lavori resteranno sulla parte nord della strada, per permettere la realizzazione della svolta tranviaria in ingresso su via dei Mille.

In zona Arcoveggio, accanto all’area in cui si scava da mesi per la realizzazione del sottopasso tranviario, stanno per iniziare anche le operazioni di allargamento del ponte ferroviario di via di Corticella: la struttura esistente sarà sostituita con un nuovo manufatto di larghezza maggiore mediante un intervento che comporterà, dall’8 settembre, la chiusura integrale del segmento di via di Corticella indicativamente compreso tra via Primaticcio e via Edera De Giovanni (incroci esclusi). Verrà quindi istituito un senso unico in direzione periferia da via De Giovanni fino all’incrocio con via di Saliceto, mentre per i soli residenti e accedenti ai passi carrai sarà introdotto un senso unico alternato a vista tra via De Giovanni e il ponte. Di contro, per chi percorre via di Corticella in direzione centro – provenendo dalla zona di Croce Coperta –, ci sarà l’obbligo di svoltare a destra in via Giuriolo, mentre i veicoli in uscita da via di Saliceto dovranno proseguire necessariamente diritto. Resta per il momento invariata la viabilità nella parte a sud del ponte, con una corsia per senso di marcia.

[vedi mappa allegata]

Trasporto Pubblico

Le novità sul fronte del trasporto pubblico sono rilevanti, tanto più che si tratta di un’area “sensibile” per la mobilità, essendo presente il plesso scolastico dell’istituto Aldini Valeriani, frequentato da quasi 2.500 studenti. In vista della riapertura delle scuole, per le linee scolastiche 180 e 181, si sta lavorando a una soluzione che sia la migliore possibile per l’utenza scolastica di quel plesso.

Le linee urbane, suburbane ed extraurbane che percorrevano via di Corticella in direzione centro (27, N1, 62, 77 97, 98, 354,364, 441, 445, 447, 448, 450, 504) verranno deviate in via Giuriolo, Arcoveggio, Fioravanti, Tibaldi fino a raggiungere piazza dell’Unità e riprendere il percorso ordinario.

Infine, a partire dal 4 settembre, nell’ultimo tratto di via di Corticella si prolungherà il senso unico in direzione periferia con l’estensione del cantiere nella porzione compresa tra via Pinardi e via Fiammelli. I lavori si concentreranno nella parte est della strada, mantenendo gli attraversamenti pedonali e la fermata del trasporto pubblico di fronte a via del Roncaglio.

mappa tram lavori via di Corticella