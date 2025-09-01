Solidarietà del Sindaco di Bologna a Meloni

“Esprimo solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le scritte contenenti minacce nei suoi confronti, apparse su un muro della nostra città. La nostra condanna sarà sempre ferma e unanime di fronte ad ogni forma di violenza politica”. Così Matteo Lepore.
