SI GIRA! chiude in bellezza al Giardino delle Popolarissime

Ultima tappa per SI GIRA!, la manifestazione che anche quest’estate ha trasformato piazze e giardini di quartiere in sale cinematografiche a cielo aperto.

Dopo due settimane di successi, l’arena viaggiante arriva al giardino delle Popolarissime nel quartiere Porto – Saragozza, da martedì 2 a domenica 7 settembre, sempre alle 21 e sempre a ingresso gratuito.

In chiusura, sei serate di grande impatto emotivo, tra classici del recente passato e sguardi locali sulla realtà. Si parte con Ovosodo (Paolo Virzì, 1997) commedia di formazione dolceamara e si prosegue con Fargo (Joel & Ethan Coen, 1996) il noir ironico che ha fatto scuola. Giovedì, alla presenza dei registi, va in scena Romina (Valerio Lo Muzio, Michael Petrolini, 2024) ritratto intimo della periferia bolognese; venerdì satira politica e crisi d’identità in Palombella rossa (Nanni Moretti, 1989), sabato risate, azione e filosofia per tutte le età con Kung Fu Panda 1 (Mark Osborne, 2008) e si chiude con Quando eravamo re (Leon Gast, 1996): documentario cult sul leggendario match Ali-Foreman.

Ingresso gratuito. Info e programma completo su bolognaestate.it