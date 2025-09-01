lunedì, 1 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiSI GIRA! chiude in bellezza al Giardino delle Popolarissime





SI GIRA! chiude in bellezza al Giardino delle Popolarissime

AppuntamentiBolognaCinema
Tempo di lettura Less than 1 min.

Da martedì 2 a domenica 7 settembre alle 21

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Ultima tappa per SI GIRA!, la manifestazione che anche quest’estate ha trasformato piazze e giardini di quartiere in sale cinematografiche a cielo aperto.

Dopo due settimane di successi, l’arena viaggiante arriva al giardino delle Popolarissime nel quartiere Porto – Saragozza, da martedì 2 a domenica 7 settembre, sempre alle 21 e sempre a ingresso gratuito.

In chiusura, sei serate di grande impatto emotivo, tra classici del recente passato e sguardi locali sulla realtà. Si parte con Ovosodo (Paolo Virzì, 1997) commedia di formazione dolceamara e si prosegue con Fargo (Joel & Ethan Coen, 1996) il noir ironico che ha fatto scuola. Giovedì, alla presenza dei registi, va in scena Romina (Valerio Lo Muzio, Michael Petrolini, 2024) ritratto intimo della periferia bolognese; venerdì satira politica e crisi d’identità in Palombella rossa (Nanni Moretti, 1989), sabato risate, azione e filosofia per tutte le età con Kung Fu Panda 1 (Mark Osborne, 2008) e si chiude con Quando eravamo re (Leon Gast, 1996): documentario cult sul leggendario match Ali-Foreman.

Ingresso gratuito. Info e programma completo su bolognaestate.it

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.