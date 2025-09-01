lunedì, 1 Settembre 2025
Sentieri Comuni 2025, domenica l'ultima tappa





Sentieri Comuni 2025, domenica l’ultima tappa

AppuntamentiSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
Domenica 7 settembre 2025, dalle 08:30 alle 12:30, si svolgerà a Sassuolo la tappa finale di “Sentieri Comuni”, con ritrovo nella corte del Castello di Montegibbio (Via Cà del Chierico).

Il percorso – Itinerario ad anello di circa 6,5 km, con un dislivello di 260 m.
Di media difficoltà, sarà perfetto per una camminata all’aria aperta senza grosse complicazioni tecniche.
Suggerimenti pratici – Indossare scarpe da trekking o calzature comode con suola antiscivolo e portare con sé un po’ d’acqua.
Festival e atmosfera – Si tratta della chiusura del percorso di Sentieri Comuni 2025, progetto giunto ormai alla terza edizione e organizzato dalla Proloco Sassuolo insieme a numerose associazioni dei territori modenese e reggiano.
Il format propone camminate non competitive, brevi trekking (6–10 km, max 3 ore), gratuiti, accompagnati e con ristoro finale.

Questa tappa, dunque, è l’ultimo appuntamento di un itinerario iniziato a maggio a Casalgrande e passato per altri 9 comuni della zona.

















