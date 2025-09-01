Reggio Emilia: trovato dai carabinieri al parco con le dosi pronte per lo spaccio

Si trovava nei presso del parco Davoli di via Borelli a Reggio Emilia, quando è stato avvicinato dai militari della sezione radiomobile per un controllo. Il ragazzo, un 18enne nordafricano, alla vista dei Carabinieri mostrava un atteggiamento preoccupato e per questo ritenuto sospetto. A seguito dei controlli, il giovane veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hascisc e cocaina: nello specifico 11 grammi di hascisc e 5 di cocaina, nonché la somma in contanti i circa 300 euro in banconote di vario taglio.

È accaduto nella serata di sabato 30 agosto, quando un equipaggio della sezione radiomobile di Reggio Emilia, nel transitare nei pressi del parco Davoli notava un giovane in sospettosa attesa. I militari raggiungevano il ragazzo identificandolo in un 18enne di origini nordafricane domiciliato a Reggio Emilia, il quale da subito appariva insofferente al controllo e nervoso. A seguito di ulteriori accertamenti il giovane veniva trovato in possesso dello stupefacente, sequestrato unitamente ai 300 euro circa ritenuta somma provento della presunta attività di spaccio.

Alla luce di quanto emerso, il ragazzo veniva condotto negli uffici della caserma di Corso Cairoli e, al termine delle formalità di rito, veniva denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.