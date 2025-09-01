Record di vendita all’asta per una Maserati MC12 Stradale

Maserati scrive un nuovo importante capitolo nel mondo delle auto da collezione: una MC12 Stradale del 2005 è stata venduta per la cifra record di 5,2 milioni di dollari durante la prestigiosa Broad Arrow’s (a Hagerty Company) Monterey Jet Center Auction, tenutasi in occasione della Monterey Car Week in California lo scorso 13 agosto.

Con soli 50 esemplari prodotti (25 nel 2004 e 25 l’anno successivo), la MC12 Stradale incarna l’essenza della performance estrema, dell’eccellenza ingegneristica e della visione audace che ha sempre contraddistinto la Casa del Tridente. Equipaggiata con un motore V12 con cilindrata di 5988 cc e potenza di 630 CV a 7500 giri al minuto, la MC12 Stradale si distingue per la particolare tinta carrozzeria bianca con accenni blu, in omaggio alla Maserati Birdcage Type 61, prodotta tra il 1959 e il 1961, ed è diventata una super car capace di conquistare il cuore di appassionati e collezionisti in tutto il mondo, anche a vent’anni dal suo debutto.

Il risultato d’asta non solo supera del 37% il precedente record per il modello, ma rende questa MC12 la Maserati moderna più costosa mai venduta: viene così confermato il valore intramontabile di un’auto che ha segnato un’epoca.

La MC12 Stradale nasce, infatti, come versione omologata per la strada della MC12 GT1, protagonista assoluta delle competizioni FIA GT tra il 2004 e il 2010, con quattordici titoli (e 22 vittorie) tra cui 2 Coppe Costruttori, 5 Campionati Piloti e 6 Campionati a Squadre, oltre a tre successi nella 24 Ore di Spa.

Questo legame diretto con il mondo racing ha contribuito a costruire il mito della MC12, rendendola un simbolo di tecnologia avanzata, design senza tempo e prestazioni da primato.

Ora, il riconoscimento ottenuto all’asta durante l’edizione 2025 della Monterey Car Week riflette non solo il valore collezionistico del modello, ma anche il crescente interesse verso le super car che hanno saputo unire heritage sportivo, rarità e innovazione tecnica.

In un mercato sempre più attento all’autenticità e alla storia dei brand, Maserati riafferma il suo ruolo da protagonista, dimostrando anche con gli modelli attuali a tiratura limitata – come è oggi la nuova Maserati MCXtrema, che il Tridente continua a essere un emblema di passione, prestigio e performance senza tempo.