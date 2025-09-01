lunedì, 1 Settembre 2025
Pavullo: coppia fermata in auto per un controllo, getta dal finestrino un sacchetto con 40 grammi di cocaina

Appennino ModeneseCronacaPavullo nel Frignano
Tempo di lettura 1 min.
Nella notte del 31 agosto 2025, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 49enne e una 39enne, identificati nel corso di un controllo alla circolazione stradale.

Il conducente è stato sottoposto ad un accertamento speditivo, finalizzato a verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Eseguito il test, il 49enne è risalito improvvisamente sull’auto e si è dato alla fuga. Durante l’inseguimento, dall’abitacolo del mezzo è stata lanciata all’esterno una borsetta, subito recuperata dai militari. All’interno era presente un sacchetto contenente 40 grammi di sostanza risultata positiva alla cocaina.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale un ulteriore grammo di cocaina, un bilancino di precisione e dei ritagli di buste di plastica, verosimilmente utilizzati per il confezionamento dello stupefacente.

Entrambi gli arresti, eseguiti per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,  sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha applicato nei confronti del 49enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana, mentre nei confronti della donna non è stata applicata alcuna misura.

Si rammenta che gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino alla sentenza irrevocabile di condanna.

















