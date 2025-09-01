Mirandola: riapre il nido “Civetta” con spazi rinnovati

Primo giorno di “nido” per i bambini del “Civetta” di Mirandola, che questa mattina ha riaperto ufficialmente le sue porte, pronto ad accogliere bambine e bambini in un ambiente rinnovato, sicuro e sempre più attento alle loro esigenze. In occasione della riapertura, il Sindaco di Mirandola Letizia Budri, accompagnato dall’Assessore all’Istruzione Marina Marchi, ha fatto visita ai nuovi spazi della struttura, incontrando il personale educativo presente per l’avvio del nuovo anno.

Il nido riparte con importanti novità: sono stati completati interventi di riqualificazione esterna e il rifacimento dei pavimenti interni, a beneficio del benessere e della sicurezza dei più piccoli. Inoltre, sono state ritinteggiate tutte le pareti delle sezioni, del salone e delle aule, restituendo freschezza e luminosità agli ambienti educativi. L’intervento si inserisce nel piano di ammodernamento degli spazi per l’infanzia, avviato lo scorso anno con il rinnovamento dei servizi igienici.

“L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel garantire ambienti accoglienti, funzionali e adeguati alla crescita armoniosa dei bambini, consapevole dell’importanza dei servizi educativi nella vita delle famiglie” – ha commentato l’Assessore Marina Marchi.

Con l’avvio del nuovo anno educativo, l’Amministrazione Comunale di Mirandola coglie l’occasione per rivolgere un caloroso augurio di buon inizio a tutte le famiglie, ai bambini e a tutto il personale educativo.