Incendio in un appartamento stamane a Medicina

Questa mattina poco dopo le 11:00 un incendio ha interessato la cucina di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via della Pace 12 a Medicina. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco da Medicina e da Budrio. Una persona è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia locale.
