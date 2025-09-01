lunedì, 1 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaIl 3 settembre sarà ricordato Marco Gentili, coordinatore delle Professioni sanitarie del...





Il 3 settembre sarà ricordato Marco Gentili, coordinatore delle Professioni sanitarie del Servizio Dipendenze patologiche

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Mercoledì 3 settembre, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale di sensibilizzazione sull’Overdose, sarà dedicato un momento di ricordo a Marco Gentili, prematuramente scomparso lo scorso ottobre.

Gentili era stato responsabile delle professioni sanitarie del Servizio Dipendenze Patologiche e si era distinto per la particolare umanità nello svolgere con dedizione la professione. Ne veniva apprezzata la capacità di collaborare con il sistema di cure e le reti socio-sanitarie, per indentificare e accompagnare i bisogni di chi era più fragile e offrire risposte adeguate, con speciale attenzione alla mediazione linguistico-culturale.

Uno dei suoi contributi più importanti è legato al servizio “Bassa Soglia”, realtà creata per dare sostegno concreto a chi, altrimenti, sarebbe stato lasciato indietro. Alla passione per la professione Marco associava grande disponibilità e un carattere positivo, capace di allegria  contagiosa.

A ricordarlo, insieme ai familiari, ai colleghi del SerDp e del Drop-in del Servizio Bassa soglia, saranno la Direzione del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche e il Direttore generale Davide Fornaciari.

La cerimonia è aperta a chi vorrà partecipare, l’appuntamento è dalle ore 14:30 in via Ferdinando Bocconi 2/4 a Reggio Emilia.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.