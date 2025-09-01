Furgone a fuoco in via Castello Motti a Reggio Emilia

Un furgone e vari rifiuti abbandonati sono stati dati alle fiamme nel pomeriggio intorno alle 14:00 in via Castello Motti a Reggio Emilia incendio furgone abbandonato e rifiuti vari. Sul posto i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e i carabinieri del radiomobile.
