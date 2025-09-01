Donazioni alla Neonatologia del Santa Maria Nuova grazie a Progetto Pulcino

Progetto Pulcino, grazie a una raccolta fondi ideata e promossa da Riccardo Benetti de “La Casa del Miele” di Reggio Emilia, ha potuto acquistare diverse paia di speciali guanti Zaky, un importante strumento per l’assistenza ai bambini prematuri, che simulano una delicata carezza offrendo conforto e un sostegno prezioso per i piccoli pazienti.

I bambini prematuri ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale (TIN) spesso sono privati del contatto fisico con i genitori, fondamentale per il loro benessere e sviluppo. I guanti Zaky, grandi e morbidi, realizzati con una fibra sintetica ipoallergenica, hanno la forma di una grande mano. Sono un dispositivo innovativo che consente ai genitori di trasmettere il loro calore e la loro presenza ai bambini prematuri riducendo l’assenza di contatto fisico e fornendo un senso di sicurezza e protezione. Questo dispositivo può essere particolarmente utile per aiutare i genitori a sentirsi più vicini ai loro bambini e a ridurre lo stress e l’ansia legati alla separazione. E’ un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare l’assistenza sanitaria e il benessere dei pazienti più vulnerabili.

Progettati da una mamma statunitense che ha vissuto in prima persona l’esperienza della terapia intensiva neonatale con suo figlio Zachary, (da cui il dispositivo deve il suo nome) questo guanto così speciale riesce a far percepire ai neonati il calore, il profumo e l’affetto dei genitori, contribuendo a rilassarli e a farli sentire protetti, nutrendo delicatamente ed efficacemente il sonno, l’amore, la guarigione, la crescita e lo sviluppo del bambino.

Grazie alla generosità di numerosissime persone che hanno acquistato le uova di Pasqua prodotte da La Casa del Miele è stata raccolta la somma di 1.096 euro necessaria per l’acquisto di otto paia di guanti Zaky. Questa iniziativa ha visto la partecipazione di molte persone – a cui vanno i ringraziamenti di Progetto Pulcino – che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo dimostrando la forza della solidarietà e della comunità. Un ringraziamento speciale anche ad Anna Baldi per le sue meravigliose illustrazioni sulla tavoletta di cioccolato che si trovava all’interno dell’uovo di Pasqua. La sua arte ha contribuito a rendere ancora più speciale questo progetto e a comunicare efficacemente lo scopo dell’acquisto.

Inoltre, grazie alla generosa donazione di un benefattore, che ha scelto di restare anonimo, Progetto Pulcino ha potuto acquistare anche una sonda ecocardiografica Philips S4-2 del valore di 3mila 269 euro compatibile con l’ecografo Affiniti 50G donato al reparto alcuni anni fa. L’Unità di Neonatologia e TIN ha così potuto dotarsi anche di una nuova sonda ecocardio, strumento all’avanguardia che permette di ottenere immagini chiare e dettagliate del cuore, anche nei casi più complessi, e che sarà un valido supporto per le indagini cardiologiche contribuendo a diagnosi più precise e tempestive. La sua versatilità la rende particolarmente indicata per applicazioni cardiologiche in ambito neonatale e pediatrico.

Il Direttore della Neonatologia Giancarlo Gargano ha ringraziato di cuore Progetto Pulcino e coloro che hanno contribuito con l’associazione a queste importanti donazioni.

Sul sito di Progetto Pulcino (www.progettopulcino.org) vengono condivise le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza al tema della nascita pretermine e conoscere, seguire e sostenere tutte le attività dell’Associazione. Per informazioni: Tel. 0522 1607244. www.progettopulcino.org www.facebook.com/ProgettoPulcinoOnlus www.instagram.com/progetto_pulcino_onlus/