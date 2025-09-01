lunedì, 1 Settembre 2025
Comune di Sassuolo
Chiusure programmate su A1 e A14

Regione
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna.

 

Di conseguenza, l’area di parcheggio Calvetro ovest, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.  In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

– verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;

– verso la A22: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano.

**

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita provenendo dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consigliano le stazioni di Bologna Fiera o Castel San Pietro.

 

















