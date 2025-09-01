A a Marano sul Panaro e a Vignola inaugura il progetto 1 “Housing First”

Giovedì 4 settembre 2025 alle ore 18.00, in via Gramsci 26 a Marano sul Panaro e a seguire a Vignola in via Raffaello Sanzio n. 130, verranno inaugurati gli ultimi due dei quattro alloggi ristrutturati nell’ambito del progetto PNRR M5C2 Subcomponente 1 Sub Investimento 1.3.1 “Housing First”, realizzato con il contributo dell’Unione Europea – NextGenerationEU. Saranno presenti all’inaugurazione alcuni rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni coinvolti.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso l’inclusione sociale e la lotta alla marginalità abitativa, attraverso l’attivazione di alloggi stabili destinati a persone in condizione di grave disagio. L’intervento, dal valore complessivo di 675.000€, ha permesso la ristrutturazione di quattro unità abitative per un totale di 10 posti disponibili usufruibili per un periodo che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni, con l’obiettivo di creare un sistema di accoglienza diffusa sul territorio per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale, per le quali si attiva anche un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all’interno delle strutture di accoglienza stesse.

«L’inaugurazione di questi due ultimi alloggi dei quattro realizzati nell’ambito del progetto “Housing First” rappresenta molto più di un traguardo amministrativo: è un segnale concreto di attenzione, cura e responsabilità verso chi vive situazioni di grave disagio abitativo e incarna una visione innovativa e profondamente umana: partire dalla casa per ricostruire dignità, autonomia e relazioni con un investimento importante di supporto agli utenti» – commenta Emilia Muratori, Assessora dell’Unione Terre di Castelli con delega al PNRR. «Ringrazio tutti gli Enti coinvolti, l’Ufficio Tecnico e la Struttura Welfare dell’Unione che hanno lavorato con dedizione per rendere possibile questo risultato nei tempi previsti dal bando».