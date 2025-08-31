domenica, 31 Agosto 2025
Comune di Sassuolo
Ucciso il portavoce di Hamas, Katz “Presto toccherà ad altri”

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato ucciso Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam di Hamas. La conferma è arrivata attraverso X dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz: “E’ stato eliminato a Gaza e mandato a incontrare tutti i membri eliminati dell’asse del male provenienti da Iran, Gaza, Libano e Yemen, nel profondo dell’inferno”. “Congratulazioni all’Idf e allo Shin Bet per la perfetta esecuzione”, aggiunge Katz, sottolineando: “Presto, con l’intensificarsi della campagna contro Gaza, incontrerà molti altri suoi complici: assassini e stupratori di Hamas”.
