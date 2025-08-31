domenica, 31 Agosto 2025
Tentato furto in supermercato a Modena durante le operazioni di rifornimento merci, denunciate quattro persone

Nel corso della notte del 30 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena quattro persone per il reato di tentato furto in concorso all’interno di un supermercato: si tratta di due cittadini ghanesi e due italiani, tutti impiegati temporaneamente come addetti al rifornimento delle merci.

L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa, che ha inviato una pattuglia presso il magazzino del negozio “Conad”, situato all’interno del centro commerciale “La Rotonda” di via Morane.

Sul posto, i militari hanno accertato che i quattro erano stati sorpresi da un responsabile dell’esercizio commerciale, mentre tentavano di asportare vari prodotti, principalmente generi alimentari. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

 

















