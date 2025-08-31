domenica, 31 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCastelfranco EmiliaControlli antidroga dei Carabinieri a Castelfranco E., tre assuntori segnalati alla Prefettura





Controlli antidroga dei Carabinieri a Castelfranco E., tre assuntori segnalati alla Prefettura

Castelfranco EmiliaCronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Modena tre persone per uso personale di droga.

Nel dettaglio, sono stati controllati due cittadini tunisini, rispettivamente nati nel 2005 e nel 1999, trovati in possesso rispettivamente di 7 e 3 grammi di hashish, oltre a un 30enne, originario del Marocco, trovato in possesso di 13 grammi di fumo.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre i tre stranieri sono stati segnalati quali assuntori di droga.

I controlli, svolti nelle aree urbane maggiormente frequentate e nei parchi, rientrano nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza disposte dal Comando Provinciale di Modena.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.