sabato, 30 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeSassuoloSassuolo, la delusione di Grosso: “Sconfitta che fa male, dobbiamo alzare il...





Sassuolo, la delusione di Grosso: “Sconfitta che fa male, dobbiamo alzare il livello”

SassuoloSassuolo Calcio
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Una rimonta illusoria, una beffa nel recupero e ancora zero punti in classifica. La trasferta di Cremona si chiude con tanta amarezza per il Sassuolo, che dopo aver rimesso in piedi la gara con Pinamonti e Berardi si è visto punire al 93’ dal rigore di De Luca.

Nel post partita Fabio Grosso ha analizzato a caldo la sconfitta, mostrando rammarico ma anche voglia di ripartire. Il tecnico neroverde non ha nascosto la frustrazione per come è maturato il ko:

“Fa male, perché la partita l’avevamo rimessa in mano e potevamo anche provare a vincerla. Invece l’abbiamo lasciata andare nel finale. È un insegnamento: dobbiamo crescere in malizia ed energia, perché in questa categoria se sbagli paghi subito, e oggi lo abbiamo visto.”

Grosso ha sottolineato come il Sassuolo fosse riuscito a reagire bene dopo lo svantaggio:

“Il 2-0 del primo tempo era un risultato bugiardo. La ripresa ci ha visti protagonisti, abbiamo segnato, siamo tornati in partita e ci tenevamo quella reazione. Ma non puoi concedere leggerezze nei minuti decisivi: calcio d’angolo al 91’, rigore al 93’, e così perdi una gara che sembrava indirizzata.”

Alla domanda su cosa serva migliorare, Grosso è stato chiaro:

“Non è solo questione di fase difensiva. Dobbiamo crescere in tante cose: attenzione, gestione dei momenti, cattiveria agonistica. Gli episodi decidono le partite e noi siamo stati troppo leggeri.”

Nonostante la sconfitta, il tecnico guarda anche agli aspetti positivi:

“Partiamo dalla reazione e dalle cose buone, ma senza chiudere gli occhi su quello che va corretto. Se nei momenti topici commetti ingenuità, devi essere bravo a migliorare. Ho fiducia nei ragazzi, ma il livello va alzato: non possiamo buttare via punti così.”

Infine, uno sguardo al cammino che aspetta il Sassuolo:

“Il nostro è un campionato durissimo, dobbiamo lottare con 5-6 squadre e ogni punto conta. Non si tratta di svolte, si tratta di lavorare con umiltà e cattiveria, sapendo che l’obiettivo è salvarci. Oggi abbiamo perso uno scontro diretto fuori casa che potevamo pareggiare. La nostra bravura deve essere quella di grattare sempre qualcosa, senza regalare nulla.”

Dopo due giornate, i neroverdi restano fermi a quota zero. La sosta arriva al momento giusto per ricaricare energie e correggere errori. Alla ripresa servirà un Sassuolo più maturo per affrontare la Lazio di Sarri, un Sassuolo insomma capace di trasformare le buone reazioni in punti pesanti.

Claudio Corrado

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.