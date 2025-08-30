sabato, 30 Agosto 2025
Nasconde in bocca la cocaina per sfuggire ai Carabinieri, 38enne arrestato durante i controlli al Novi Sad

Nel pomeriggio del 29 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza un cittadino nigeriano di 38 anni, regolarmente residente in Italia, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Durante un servizio di controllo nell’area del Novi Sad, i militari hanno notato luomo muoversi in bicicletta con atteggiamento sospetto nelle vie adiacenti al parco.

Alla vista della pattuglia, il 38enne ha tentato la fuga, ma è stato fermato su viale Storchi. Nel corso dell’identificazione, l’individuo ha opposto resistenza attiva, scalciando e spingendo ripetutamente gli agenti. A seguito della perquisizione personale, sono stati rinvenuti 6 grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere nella bocca e 715 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

