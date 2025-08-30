sabato, 30 Agosto 2025
Modena: denunciato 50enne per ricettazione e per porto ingiustificato di strumenti offensivi

Durante la notte del 29 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un uomo in bicicletta lungo via dell’Università, situata nel cuore del centro storico.

Il soggetto, un cinquantenne di origini filippine, è stato sottoposto a perquisizione personale, durante la quale sono state rinvenute diverse tessere sanitarie e carte bancomat intestate ad altre persone, insieme a un cutter e una tenaglia. Gli accertamenti effettuati hanno rivelato che i documenti recuperati erano stati precedentemente denunciati come rubati o smarriti e saranno restituiti ai legittimi proprietari nei prossimi giorni.

A seguito delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato l’uomo a piede libero per ricettazione e per porto ingiustificato di strumenti potenzialmente offensivi.

















