Marta Lamalfa è la vincitrice della XIX edizione del Premio Zocca Giovani

Appennino ModeneseLetteraturaZocca
Marta Lamalfa, con il romanzo “L’isola dove volano le femmine” edito da Neri Pozza è la vincitrice della XIX edizione del Premio Zocca Giovani, promosso dal Comune di Zocca per promuovere la buona lettura.

Il premio è stato consegnato oggi pomeriggio, sabato 30 agosto, in municipio, nella sala Consiliare, nel corso di una cerimonia pubblica.

l premio, dedicato alla letteratura italiana contemporanea scritta da autrici e autori under 35, è arrivato alla XIX edizione e si presenta al pubblico e ai lettori con una rinnovata giuria tecnica e con una giuria popolare.

Gli autori in gara erano Beatrice Benicchi con Non per cattiveria, Feltrinelli Editore, Maddalena Fingerle con Pudore, Mondadori, Antonio Galetta con Pietà, Einaudi Editore, Marta Lamalfa con L’isola dove volano le femmine, Neri Pozza e infine Marco Malvestio con La scrittrice nel buio, Voland.

Negli anni tanti giovani scrittori, almeno 90, sono venuti a Zocca che, per un pomeriggio, diventa vetrina della più accreditata letteratura giovane contemporanea: gli autori infatti non devono aver superato i 35 anni di età.

 

















