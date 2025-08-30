sabato, 30 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCasalgrandeChikungunya a Casalgrande: esami sul caso sospetto negativi, sospesa la profilassi





Chikungunya a Casalgrande: esami sul caso sospetto negativi, sospesa la profilassi

Casalgrande
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

L’Amministrazione comunale di Casalgrande informa che, a seguito della comunicazione, arrivata ieri – venerdì 29 agosto – nel tardo pomeriggio, dell’Asl riguardo agli esiti degli esami su un sospetto caso di Chikungunya riscontrato nella zona di via Aosta giovedì a Casalgrande nei giorni scorsi che ha dato esito NEGATIVO, sono state immediatamente sospese tutte le attività di profilassi previste dal protocollo come previsto dal Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione Emilia Romagna

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.