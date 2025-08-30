Chikungunya a Casalgrande: esami sul caso sospetto negativi, sospesa la profilassi

L’Amministrazione comunale di Casalgrande informa che, a seguito della comunicazione, arrivata ieri – venerdì 29 agosto – nel tardo pomeriggio, dell’Asl riguardo agli esiti degli esami su un sospetto caso di Chikungunya riscontrato nella zona di via Aosta giovedì a Casalgrande nei giorni scorsi che ha dato esito NEGATIVO, sono state immediatamente sospese tutte le attività di profilassi previste dal protocollo come previsto dal Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione Emilia Romagna
