Carpi: rapina, furto con strappo, furto aggravato e lesioni personali, in carcere 38enne

Il 27 agosto 2025, su mandato della Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno eseguito un‘ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena, nei confronti di un uomo di 38 anni. L’indagato è accusato di rapina, furto con strappo, furto aggravato e lesioni personali, reati commessi tra aprile 2024 e maggio 2025.

La misura cautelare è il risultato di una complessa indagine avviata a seguito di numerosi furti di gioielli in oro perpetrati ai danni di persone anziane. Nel corso delle investigazioni, i Carabinieri hanno ricostruito undici episodi criminali. Tra questi spicca una rapina ai danni di un’anziana donna, aggredita e strattonata mentre si trovava fuori casa, per poi essere derubata del suo bracciale d’oro. In altri casi, l’indagato avrebbe avvicinato le vittime fingendosi infermiere e offrendosi di effettuare massaggi sulle loro spalle, riuscendo così a sfilare le collane senza destare sospetti. Altre volte, dopo aver individuato le anziane, si sarebbe avvicinato rapidamente per strappare le catenine e fuggire a bordo della sua bicicletta. Le indagini hanno permesso di identificare il presunto responsabile grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze delle vittime.

Il 38enne arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Modena.