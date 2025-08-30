sabato, 30 Agosto 2025
34enne modenese arrestato dai Carabinieri di Bologna per furto aggravato su auto in sosta

BolognaCronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 34enne modenese per furto aggravato. È successo durante un intervento dei Carabinieri in via Leopoldo Fregoli, su richiesta di un cittadino che aveva telefonato al 112 per segnalare i movimenti sospetti di un soggetto che era entrato nell’abitacolo di un veicolo in sosta.

Appresa la notizia, i Carabinieri si sono diretti all’indirizzo situato nel Quartiere San Donato-San Vitale e quando sono arrivati hanno sorpreso un uomo che stava uscendo dall’auto, poiché accortosi dell’arrivo dei militari: prontamente fermato, il soggetto, identificato dai Carabinieri nel 34enne modenese e con precedenti di polizia specifici, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, alcune monete asportate nell’abitacolo e un astuccio contenente una decina di chiavi, con etichette annesse, per accedere ai portoni condominiali di alcuni palazzi cittadini.

Interpellato dai Carabinieri sulla provenienza dell’astuccio, il 34enne non ha fornito alcuna spiegazione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile sarà processato con rito direttissimo.

 

















