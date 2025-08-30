sabato, 30 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBologna28enne ricercato per reati informatici arrestato dai carabinieri durante un posto di...





28enne ricercato per reati informatici arrestato dai carabinieri durante un posto di controllo alla circolazione stradale

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Molinella hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di un 28enne rumeno.

Il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri durante un posto di controllo alla circolazione stradale, mentre si trovava a bordo di un’auto con altri connazionali. Sottoposto a ulteriori accertamenti, mediante l’interrogazione della banca dati SDI – Sistema di Indagine, il 28enne è risultato destinatario del provvedimento che la Procura della Repubblica di Bologna aveva emesso nei suoi confronti a dicembre 2023.

Arrestato dai Carabinieri che hanno informato il Pubblico Ministero di turno, il giovane rumeno è stato tradotto in un Istituto penitenziario, per scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione, nonché 4.300 euro di multa, determinati dall’unificazione delle pene stabilite con le sentenze di condanna ricevute nel 2022, da parte del Tribunale di Treviso – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e nel 2023, da parte del Tribunale di Bologna – Frode informatica.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.