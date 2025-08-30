sabato, 30 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCastelnuovo Rangone23enne arrestato per duplice tentato omicidio aggravato in danno di padre e...





23enne arrestato per duplice tentato omicidio aggravato in danno di padre e madre e di lesioni aggravate nei confronti della sorella minore

Castelnuovo RangoneCronacaIn evidenza ModenaModenaVignola
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 23 anni, originario dello Sri Lanka.

Lindividuo, per motivi ancora da approfondire, ha ripetutamente colpito con numerose coltellate i genitori e la sorella minore, provocando loro ferite di vario grado. Il padre, di 57 anni, ha riportato lesioni all’addome e alla schiena; la madre, di 42 anni, è stata colpita al collo e all’addome; mentre la sorella minore, quindicenne, ha subito ferite meno gravi al dorso e a una mano.

Fortunatamente, nessuno dei familiari risulta attualmente in pericolo di vita.

Laggressore è stato tempestivamente immobilizzato dai Carabinieri e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Modena, seguendo le disposizioni del Pubblico Ministero. L’arma utilizzata, un coltello a serramanico, e l’appartamento in cui si è svolto il crimine sono stati posti sotto sequestro.

La Procura della Repubblica ha avanzato al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena la richiesta di convalida dell’arresto, imputando al giovane i reati di duplice tentato omicidio aggravato a danno dei genitori e di lesioni aggravate nei confronti della sorella minore.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.