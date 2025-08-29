venerdì, 29 Agosto 2025
Temporali: diverse richieste d’intervento ai Vigili del fuoco

Il temporale che si è abbattuto dalla tarda serata di ieri, giovedì 28 agosto e nella notte, ha portato diverse richieste di intervento al Comando dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda Modena sono stati effettuati circa una trentina di interventi in provincia, in particolare in zone dell’alta montagna ma anche nella città di Modena, principalmente per alberi e rami caduti e coperture danneggiate dal forte vento. Sono state impiegate anche le squadre dei vigili volontari per fare fronte tempestivamente alle segnalazioni della cittadinanza.

Diversi gli interventi svolti dai Vigili del fuoco anche a Reggio Emilia in via Che Guevara, via Inghilterra, via Bertani e a Novellara. Non si segnalano feriti o interventi particolari.

Nel bolognese stamattina i Vigili del fuoco registravano una quarantina di interventi per alberi pericolanti e una decina per la messa in sicurezza sui tetti degli edifici.

















Redazione 1

