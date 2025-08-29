Quattro nuovi varchi a Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese sono attivi da qualche giorno quattro nuovi varchi di lettura targhe che si aggiungono ai sei già esistenti sul territorio comunale.

Sono inoltre state installate quattro nuove telecamere di contesto che, oltre a monitorare i passaggi dei veicoli, saranno fondamentali anche per rilevare eventuali criticità legate al maltempo.

I nuovi varchi sono posizionati in ingresso a Fiorano Modenese, su via Statale Ovest (confine con Sassuolo) e sulla Circondariale San Francesco (confine con Maranello), sull’asse viario Modena–Sassuolo e via Pedemontana, in ingresso nel territorio di Fiorano Modenese e su via Ghiarola Nuova, nella rotatoria in direzione Ponte Fossa

“L’intervento, parte di un progetto più ampio di videosorveglianza nel territorio comunale, mira a rendere più sicuro il territorio fioranese, offrendo alle forze dell’ordine ulteriori strumenti per monitorarlo. Varchi e telecamere sempre più spesso si rivelano utili per identificare autori di reati e a risolvere i casi con maggiore celerità, ad esempio per individuare mezzi rubati oppure auto non in regola con l’assicurazione.”, evidenzia l’assessore alla Sicurezza urbana e Polizia Locale, Sergio Romagnoli.

Il progetto di videosorveglianza del Comune di Fiorano Modenese è finanziato al 50% (pari a 40.000 euro) da un contributo statale, grazie alla partecipazione ad un bando.