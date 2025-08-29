venerdì, 29 Agosto 2025
Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 30 agosto

Meteo
Nella prima parte della giornata ancora rovesci e temporali sparsi su rilievi e pianura centro-occidentale Nella seconda parte della giornata i fenomeni tenderanno ad interessare il settore centro-orientale della regione risultando in esaurimento dalla tarda serata.

Temperature temperature in generale diminuzione, minime fra 17 e 20 gradi; massime fra 24 e 27 gradi. Venti inizialmente moderati da sud-ovest con rinforzi sui rilievi . Nel corso del pomeriggio i venti tenderanno a disporsi da nord-ovest. Locali rinforzi legati ai fenomeni in atto. Mare da mosso a poco mosso.

