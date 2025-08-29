Pastasciutta antifascista sabato 6 settembre a Sassuolo

ANPI Sassuolo invita la cittadinanza alla settima edizione dell’iniziativa ‘Pastasciutta antifascista’ che si terrà sabato 6 settembre, evento commemorativo della caduta del fascismo il 25 luglio 1943 e quest’anno anche della battaglia di Palazzo Ducale l’8 settembre 1943.

La Pastasciutta gode del patrocinio del Comune di Sassuolo e di Fondazione Modena-Idea Sassuolo, del circolo ospitante Circolo ALETE PAGLIANI Aps (via Monchio 27 Sassuolo Quartiere Borgo Venezia), della collaborazione di CGIL-Modena, CGIL-SPI Sassuolo, ARCI Modena, Circolo Artemisia APS, e del sostegno di Coop Alleanza 3.0.

L’evento è a prenotazione ai seguenti numeri: 0536 80 71 15 e cell. 377 23 68 187. E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE ENTRO GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE.

Dalle ore 20 sarà offerta una pastasciutta gratuita cui seguiranno – a richiesta – costine e patatine, bevande e dolci a pagamento.

Accompagnamento musicale di Marco Dieci, Gigi Cervi e Claudio Ughetti. Letture a cura del Circolo Artemisia Aps.

Nell’occasione saranno ricordati i partigiani sassolesi

Oliviero Cassani n. a Sassuolo il 19 aprile 1911 partigiano Capo Squadra Divisione Modena Montagna, Brigata Bigi; Andrea Roversi n.a Sassuolo il 13 febbraio 1924 partigiano Divisione Modena Montagna, Brigata Bigi, caduti a Monte Cenere di Lama Mocogno il 13 agosto 1944 nelle operazioni di guerra che accompagnarono l’attacco nazista e fascista alla libera Repubblica partigiana di Montefiorino.