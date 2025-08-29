venerdì, 29 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiPastasciutta antifascista sabato 6 settembre a Sassuolo





Pastasciutta antifascista sabato 6 settembre a Sassuolo

AppuntamentiSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

ANPI Sassuolo invita la cittadinanza alla settima edizione dell’iniziativa ‘Pastasciutta antifascista’ che si terrà sabato 6 settembre, evento commemorativo della caduta del fascismo il 25 luglio 1943 e quest’anno anche della battaglia di Palazzo Ducale l’8 settembre 1943.

La Pastasciutta gode del patrocinio del Comune di Sassuolo e di Fondazione Modena-Idea Sassuolo, del circolo ospitante  Circolo ALETE PAGLIANI  Aps (via Monchio 27 Sassuolo Quartiere Borgo Venezia), della collaborazione di CGIL-Modena, CGIL-SPI Sassuolo,  ARCI Modena, Circolo Artemisia APS, e  del sostegno di Coop Alleanza 3.0.

L’evento è a prenotazione ai seguenti numeri: 0536 80 71 15  e  cell.  377 23 68 187. E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE ENTRO GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE.

Dalle ore 20 sarà offerta una pastasciutta gratuita cui seguiranno – a richiesta – costine e patatine, bevande e dolci a pagamento.

Accompagnamento musicale di Marco Dieci, Gigi Cervi e Claudio Ughetti. Letture a cura del Circolo Artemisia Aps.

Nell’occasione saranno ricordati i partigiani sassolesi

Oliviero Cassani n. a Sassuolo il 19 aprile 1911 partigiano Capo Squadra Divisione Modena Montagna, Brigata Bigi; Andrea Roversi n.a Sassuolo il 13 febbraio 1924 partigiano Divisione Modena Montagna, Brigata Bigi, caduti a Monte Cenere di Lama Mocogno il 13 agosto 1944 nelle operazioni di guerra che accompagnarono l’attacco nazista e fascista alla libera Repubblica partigiana di Montefiorino.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.