Maltrattamenti in famiglia: 51enne italiano vìola la misura cautelare. Arrestato a Castel San Pietro Terme

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un 51enne italiano, con precedenti di polizia, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La misura cautelare l’aveva ricevuta la scorsa settimana, nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesione personale aggravata e violenza privata ai danni della convivente che era stata collocata in una struttura protetta.

Qualche giorno dopo, la donna si è rivolta ai Carabinieri manifestando la volontà di tornare nell’appartamento che l’uomo avrebbe dovuto lasciare, ma prima di farlo ha chiesto aiuto ai militari perché, conoscendo l’attitudine a delinquere del compagno, aveva paura di trovarlo in casa. I sospetti della donna sono stati confermati dai Carabinieri che dopo essere entrati nell’abitazione per assicurarsi che fosse vuota, hanno trovato il 51enne nella stanza da letto, in violazione della misura cautelare ricevuta. A quel punto, i Carabinieri lo hanno arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile sarà processato con giudizio direttissimo.

















