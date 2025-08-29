venerdì, 29 Agosto 2025
Lapam Confartigianato organizza a San Felice un evento per riflettere sulla violenza di genere

Bassa modeneseSan Felice sul PanaroSociale
Appuntamento lunedì 1° settembre con Stefano Rossi

I dati sulla violenza di genere nel nostro Paese sono allarmanti e spesso vedono protagonisti anche i nostri adolescenti. Nella mission di Lapam Confartigianato c’è anche l’obiettivo di essere attiva concretamente nel sociale: è per questo motivo che l’associazione ha deciso di promuovere un’iniziativa pubblica e gratuita per riflettere sulla tematica.

L’appuntamento è per lunedì 1° settembre, a partire dalle ore 20.30, presso Piazza Matteotti a San Felice sul Panaro, in occasione della sentitissima Fiera di paese. Ospite d’eccezione sarà Stefano Rossi, tra i massimi esperti di educazione emotiva del nostro Paese, proverà a colmare questo silenzio cercando di aiutarci a comprendere più a fondo i meccanismi alla base delle nuove trappole dell’amore: violenza di genere, molestie, relazioni tossiche, gelosia patologica, narcisismo e altri fattori.

 

L’iniziativa è pubblica e gratuita, maggiori informazioni sul sito www.lapam.eu.

 

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Palaround di Via Bassoli.

















