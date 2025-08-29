venerdì, 29 Agosto 2025
I Best BeFive tornano a Guastalla con un medley di successi

Bassa reggiana
Domenica 31 agosto 2025, alle ore 20:45, i Best BeFive saliranno sul palco di Piazza Mazzini per una nuova serata della rassegna “Musica e non solo”. La band, un appuntamento fisso per l’estate della città, torna a grande richiesta con un repertorio rinnovato che promette di coinvolgere il pubblico con un medley di hit italiane e internazionali.

I Best BeFive, live entertainment band, sono noti per il loro stile che unisce sapientemente l’intrattenimento con un sound fresco e contemporaneo. Attraverso il formato accattivante dei medley, riescono a spaziare tra generi diversi come pop, rock, soul, funky, disco, R&B e canzone d’autore. Il loro repertorio include sia le hit del momento che gli “evergreen” degli ultimi decenni, garantendo un concerto ricco e dinamico.

La band si distingue per la sua capacità di interagire con il pubblico in modo diretto e spigliato. Con simpatia e autoironia, i Best BeFive rendono gli spettatori parte attiva della serata, creando un’atmosfera di “adrenalina e cuore”. Il loro motto, “Tutta l’Energia e la Magia della Musica più bella…”, riflette perfettamente lo spirito con cui si esibiscono, offrendo uno spettacolo sincero, generoso e contagioso.

La formazione che si esibirà sul palco comprende:

  • Matteo Gelmini – Voce maschile e frontman
  • Jessica Jecky Cavaletti – Voce solista femminile
  • Paolo Signorelli – Chitarra elettrica, voce e cori
  • Paolo Scaravelli – Basso elettrico
  • Andrea Ardioli – Tastiere e synth
  • Gianluca Gialdini – Percussioni
  • Mattia Simonazzi – Batteria

L’ingresso al concerto è gratuito. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 0522 839756/761 o via email all’indirizzo ufficiocultura@comune.guastalla.re.it.

















