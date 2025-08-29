Dal 2 al 30 settembre monitoraggio dell’aria nella frazione di Veggia

L’Amministrazione comunale di Casalgrande, comunica che da martedì 2 settembre fino al 30 settembre, nella frazione di Veggia, in via Radici 31, si procederà al controllo della qualità dell’aria in collaborazione con il personale tecnico di Arpae. Sul posto, infatti, sarà presente un mezzo mobile che avrà il compito di raccogliere i dati relativi agli agenti inquinanti nell’atmosfera.

“Si tratta di un monitoraggio che riteniamo indispensabile per capire il livello di inquinamento presente in atmosfera in zone nevralgiche del territorio di Casalgrande – sottolinea il Sindaco Giuseppe Daviddi –. Nel passato avevamo già svolto lo stesso tipo di controllo a Salvaterra e Dinazzano. L’obiettivo è quello, grazie alla collaborazione con Arpae, di avere un quadro, il più possibile aggiornato, sullo stato della qualità dell’aria, capire quali sono gli indici più critici ed eventualmente, per quanto è in potere dell’Amministrazione comunale apportare i dovuti correttivi”.

“E’ un controllo che facciamo con grande assiduità in varie località del nostro territorio ad alto tasso di traffico, e con l’obiettivo di coprirlo nei tempi dovuti nella sua totalità, per capire che impatto ha quest’ultimo sulla qualità dell’aria che si respira e monitorare i livello di inquinamento – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Domenico Vacondio –. L’auspicio dell’Amministrazione sarebbe quello di compiere questi monitoraggi ad un ritmo più serrato per poter avere dati costantemente aggiornati sull’inquinamento presente sul nostro territorio; consapevoli che, a prescindere da tutto, lo sforzo che compie Arpae è certamente importante”.