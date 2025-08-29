Chiusure programmate su A13 e Raccordo di Casalecchio

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di stasera, venerdì 29, alle 6:00 di sabato 30 agosto, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova. In alternativa si consigliano le stazioni: verso Bologna: Bologna Arcoveggio; verso Padova: Altedo.

Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/A13 Bologna-Padova.

In alternativa, chi proviene da Firenze, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 e, se diretto verso Ancona, potrà entrare in A14 Bologna-Taranto alla stazione di Bologna San Lazzaro, mentre, se diretto in A13 Bologna-Padova, potrà entrare in A13 a Bologna Arcoveggio.

Contestualmente, sarà chiuso, sulla A1 Milano-Napoli per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio; di conseguenza, per chi proviene da Milano, l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.