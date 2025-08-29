Bologna: due giovani marocchini sorpresi dalla Polizia di Stato durante una cessione di cocaina

La Squadra Mobile della Questura di Bologna – IV Sezione Contrasto Crimine Diffuso, nella giornata di ieri, ha tratto in arresto due cittadini marocchini per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nei pressi di via Serlio, gli Agenti hanno riconosciuto un uomo italiano tossicodipendente a bordo di una bicicletta, motivo per il quale decidevano di monitorarlo. Lo stesso una volta raggiunto l’interno di un parcheggio di un’attività commerciale, ha ceduto del denaro ai due soggetti marocchini a bordo di un’auto, in cambio di una dose di cocaina.

Successivamente in via dei Caduti di Amola, gli Operatori hanno controllato l’autovettura dei due marocchini, dove nel vano portaoggetti sono stati rinvenuti due involucri di cocaina. Inoltre, a seguito di perquisizione personale gli Operatori hanno rinvenuto 270 euro di denaro contante, tre telefoni cellulari indosso al ragazzo marocchino classe 2003¸ mentre, indosso al marocchino classe 1997 sono stati rinvenuti 600 euro oltre a 5 involucri di cocaina.

Da accertamenti risulta che il ventenne, irregolare sul territorio nazionale, annovera un precedente di polizia per furto in concorso commesso lo scorso 13 giugno. Il ventottenne, regolare sul territorio nazionale, risulta avere un precedente per detenzione di sostanza stupefacenti. Gli Agenti hanno tratto in arresto i due giovani marocchini, e li hanno tradotti nei locali della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.