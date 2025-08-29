Beccati mentre rubano all’interno di due centri commerciali: due italiani denunciati a Reggio Emilia

Nella mattina di ieri, giovedì 28 agosto, intorno alle ore 09:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano all’interno di un centro commerciale di viale Kennedy a seguito della segnalazione di un possibile furto in atto.
Giunti sul posto, gli agenti rintracciavano un soggetto, poi identificato per un 62enne italiano, vecchia conoscenza delle forze di polizia, il quale sarebbe stato beccato mentre prelevava diversa merce, per un valore di circa 200 euro, dagli scaffali del supermercato per poi oltrepassare le barriere antitaccheggio pagando solo una bottiglietta d’acqua.
Qualche ora più tardi, intorno alle ore 12:00, gli agenti della Polizia di Stato intervenivano in un altro centro commerciale di via Rodolfo Morandi, anche questa volta a seguito della segnalazione di un altro furto in atto.
Sul posto gli operatori rintracciavano un 32enne italiano che si sarebbe presentato alle casse automatiche di un supermercato pagando tutta la merce che aveva nel carrello ad eccezione di un elettrodomestico di un certo valore economico per poi oltrepassare le barriere antitaccheggio tentando di allontanarsi dal centro commerciale.
In virtù di quanto sopra, sia il 62enne che il 32enne venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto in esercizio commerciale. In entrambi casi la merce rinvenuta, totalmente rivendibile, veniva restituita agli aventi diritto.