Altro sospetto caso di Chikungunya-Dengue a Modena, al via i trattamenti

In via cautelativa, nella notte del 30 agosto, si svolge il primo di tre interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di chikungunya-dengue.

I trattamenti di disinfestazione interesseranno alcuni tratti stradali:

Viale del Mercato

civici 77, 87, 292, 294, 296, 306, 308, 310, 310/A, 312, 316, 322, 324, 326, 328, 330, 332

civici 299, 301, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 312/A, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 333/A, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357,359, 361, 363, 369, 371

civici 18, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 53, 54, 55, 56

civici 223, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 237, 242, 248, 253, 254, 258, 260, 262, 263, 263/A, 263/B, 264, 266, 268, 270, 271, 272, 274, 278, 281, 293, 299, 301, 303, 307

Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

Il piano stabilisce, in particolare, tre interventi in successione: la disinfestazione con adulticidi per la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare per tre notti consecutive; la rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta; la ripetizione dei larvicidi nella tombinatura pubblica.

L’ordinanza firmata dal sindaco prevede che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne. Finestre e porte ben chiuse nella notte, quindi, e sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Inoltre, vanno tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all’aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi. Anche la frutta e la verdura degli orti deve essere protetta in modo ermetico. Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare 15 giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

Durante gli interventi porta a porta gli incaricati non entreranno in casa, dovranno solo poter accedere alle aree esterne e saranno identificabili per pettorina ad alta visibilità e tesserino di riconoscimento.

Nel caso in cui gli accertamenti di laboratorio diano esito negativo, i trattamenti di disinfestazione saranno sospesi e potranno essere sospesi anche in caso di pioggia poiché li renderebbe inutili.

