Altro sospetto caso di Chikungunya-Dengue a Modena, al via i trattamenti

In via cautelativa, nella notte del 30 agosto, si svolge il primo di tre interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di chikungunya-dengue.
I trattamenti di disinfestazione interesseranno alcuni tratti stradali:
- Viale del Mercato
civici 77, 87, 292, 294, 296, 306, 308, 310, 310/A, 312, 316, 322, 324, 326, 328, 330, 332
- Viale Antonio Gramsci
civici 299, 301, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 312/A, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 333/A, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357,359, 361, 363, 369, 371
- Via Pio Donati
civici 18, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 53, 54, 55, 56
- Via Achille Grandi
civici 223, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 237, 242, 248, 253, 254, 258, 260, 262, 263, 263/A, 263/B, 264, 266, 268, 270, 271, 272, 274, 278, 281, 293, 299, 301, 303, 307
Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.
Il piano stabilisce, in particolare, tre interventi in successione: la disinfestazione con adulticidi per la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare per tre notti consecutive; la rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta; la ripetizione dei larvicidi nella tombinatura pubblica.
L’ordinanza firmata dal sindaco prevede che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne. Finestre e porte ben chiuse nella notte, quindi, e sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Inoltre, vanno tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all’aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi. Anche la frutta e la verdura degli orti deve essere protetta in modo ermetico. Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare 15 giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.
Durante gli interventi porta a porta gli incaricati non entreranno in casa, dovranno solo poter accedere alle aree esterne e saranno identificabili per pettorina ad alta visibilità e tesserino di riconoscimento.
Nel caso in cui gli accertamenti di laboratorio diano esito negativo, i trattamenti di disinfestazione saranno sospesi e potranno essere sospesi anche in caso di pioggia poiché li renderebbe inutili.
Per informazioni è possibile contattare:
- il Comando della Polizia locale tel. 059/20314
- l’Ufficio Diritti Animali tel. 059/2032211