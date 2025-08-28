Sospetto caso di Chikungunya in zona via Albinoni a Modena, al via i trattamenti

Si svolgono, in via cautelativa, nelle notti tra il 28 e il 31 agosto una serie di interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Chikungunya a Modena.

L’area dell’intervento si trova vicino a via Albinoni. Per precisione i trattamenti di disinfestazione interesseranno i seguenti tratti stradali: via Tomaso Albinoni ai civici 3, 15A, 17, 23, 29, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 47; via Paolo Tosti ai civici 12, 14, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44; via Ludwig Van Beethoven al civico 55; via Jean Sibelius ai civici 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 24/1; via degli Scarlatti ai civici 158, 160, 168, 178, 178/A,178/B.

Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Il piano stabilisce, in particolare, tre interventi in successione: la disinfestazione con adulticidi per la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare per tre notti consecutive; la ripetizione dei larvicidi nella tombinatura pubblica dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 agosto; la rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta che saranno effettuati nel pomeriggio di venerdì 29 agosto.

L’ordinanza firmata dal sindaco dispone quindi che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne. Finestre e porte ben chiuse nella notte, quindi, e sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Inoltre, vanno tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all’aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi. Anche la frutta e la verdura degli orti deve essere protetta in modo ermetico. Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare 15 giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

Durante gli interventi porta a porta del pomeriggio di venerdì 29 agosto gli incaricati non entreranno in casa, dovranno solo poter accedere alle aree esterne e saranno identificabili per pettorina ad alta visibilità e tesserino di riconoscimento. Nel caso in cui gli accertamenti di laboratorio diano esito negativo, i trattamenti di disinfestazione saranno sospesi. Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comando della Polizia locale (059 20314), l’Ufficio Diritti Animali (059 2032211) o l’impresa incaricata Biblion per informazioni relative a tempistiche di trattamento (800 110601). Si consiglia inoltre alla cittadinanza, vista la frequenza degli alert, di iscriversi ai canali Telegram del Comune di Modena (@ComuneMO-allerta e @cittadimodena).